Milano, alunno precipitò nella tromba delle scale della scuola: l’insegnante assolta in appello (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte d’appello di Milano ha assolto, “perché il fatto non sussiste”, l’insegnante di italiano di 44 anni accusata di omicidio colposo per la morte di un alunno precipitato nella tromba delle scale della scuola Pirelli, in zona Bicocca, nell’ottobre 2019. In primo grado, col rito abbreviato, la docente era stata condannata a un anno. nella stessa inchiesta un’altra insegnante, di sostegno, ha preferito il rito ordinario che si celebrerà in dibattimento, mentre una collaboratrice scolastica ha patteggiato due anni. Il bambino che perse la vita si chiamava Leonardo e aveva 5 anni e mezzo. l’insegnante – difesa dagli avvocati Matteo Gritti del foro di Como e Simone Briatore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte d’diha assolto, “perché il fatto non sussiste”,di italiano di 44 anni accusata di omicidio colposo per la morte di unprecipitatoPirelli, in zona Bicocca, nell’ottobre 2019. In primo grado, col rito abbreviato, la docente era stata condannata a un anno.stessa inchiesta un’altra insegnante, di sostegno, ha preferito il rito ordinario che si celebrerà in dibattimento, mentre una collaboratrice scolastica ha patteggiato due anni. Il bambino che perse la vita si chiamava Leonardo e aveva 5 anni e mezzo.– difesa dagli avvocati Matteo Gritti del foro di Como e Simone Briatore di ...

