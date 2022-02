Lino Guanciale col figlio e la moglie, le foto più dolci rubate all’attore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ un papà dolcissimo Lino Guanciale con il suo piccolo Pietro, il figlio nato solo tre mesi fa. I paparazzi hanno avvistato la bellissima famiglia durante un pranzo all’aperto, una giornata perfetta per Lino Guanciale, sua moglie Antonella Liuzzi e il loro bimbo. L’attore l’abbiamo visto di recente in tv, ospite di Amadeus sul palco del festival di Sanremo 2022. Del tutto a suo agio Guanciale è un papà perfetto che gioca con il suo bimbo, lo spupazza, lo coccola, è lui a dargli il biberon e poi a farlo addormentare. Quanta dolcezza nelle foto pubblica dalla rivista Chi, sono scatti che fanno innamorare, tenerissime le espressioni di Lino mentre parla al suo bambino. Lino Guanciale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ un papàssimocon il suo piccolo Pietro, ilnato solo tre mesi fa. I paparazzi hanno avvistato la bellissima famiglia durante un pranzo all’aperto, una giornata perfetta per, suaAntonella Liuzzi e il loro bimbo. L’attore l’abbiamo visto di recente in tv, ospite di Amadeus sul palco del festival di Sanremo 2022. Del tutto a suo agioè un papà perfetto che gioca con il suo bimbo, lo spupazza, lo coccola, è lui a dargli il biberon e poi a farlo addormentare. Quanta dolcezza nellepubblica dalla rivista Chi, sono scatti che fanno innamorare, tenerissime le espressioni dimentre parla al suo bambino....

