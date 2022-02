«La sua certificazione verde risulta essere clonata» | la nuova truffa sul Green pass arriva via sms

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è una regola chiara quando si costruisce unache segue lo schema del phishing: il messaggio cheagli utenti deveil più interessante possibile. La Polizia di Stato ha segnalato che nelle ultime settimane sta circolando un sms che sembra inviato dal Ministero della Salute. Il mittente infatti è Min Salute e il testo riguarda il: «La suaCovid-19, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità». A questo punto il messaggio rimanda a un link in cui inserire dati personali, dati che però vengono immediatamente clonati, come spiega la Polizia di Stato: «Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati». Solo due ...

... lascadenza e il codice AUTHCODE (codice univoco composto da numeri e lettere) ricevuto via ... Per scaricare lasi dovranno inserire i dati sopra elencati sul sito del Ministero www.Il mittente infatti è Min Salute e il testo riguarda il Green pass : "Laverde Covid - 19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell'identità". A ...Inizia così il tweet che la Polizia di Stato ha pubblicato il 16 febbraio, e nel quale spiega che alcuni falsi messaggi sms, apparentemente mandati dal ministero della Salute e in cui si notifica la ...