Hong Kong vs Cina. La politica zero Covid non è per tutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una marea umana si è abbattuta alla frontiera della città Shenzhen della Cina Sud-orientale. Anziani, studenti, bambini e famiglie intere hanno cercato il modo per attraversare il confine nel tentativo di ripararsi da una nuova ondata di Covid a Hong Kong. Poco importava se, una volta sul territorio della Cina continentale, i nuovi arrivati erano costretti ad una quarantena obbligatoria di più di due settimane. Quel piccolo disagio valeva la pena per proteggersi del virus. Secondo un articolo del South China Morning Post, alcune di queste persone erano rimaste bloccate a Hong Kong dopo le vacanze del Capodanno lunare e dovevano tornare al lavoro nella provincia del Guangdong, “mentre altri hanno espresso la speranza di trovare rifugio a Shenzhen, dove di recente non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una marea umana si è abbattuta alla frontiera della città Shenzhen dellaSud-orientale. Anziani, studenti, bambini e famiglie intere hanno cercato il modo per attraversare il confine nel tentativo di ripararsi da una nuova ondata di. Poco importava se, una volta sul territorio dellacontinentale, i nuovi arrivati erano costretti ad una quarantena obbligatoria di più di due settimane. Quel piccolo disagio valeva la pena per proteggersi del virus. Secondo un articolo del South China Morning Post, alcune di queste persone erano rimaste bloccate adopo le vacanze del Capodanno lunare e dovevano tornare al lavoro nella provincia del Guangdong, “mentre altri hanno espresso la speranza di trovare rifugio a Shenzhen, dove di recente non ...

