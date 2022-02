Forlì 4: out Pellegrino al 2° turno, al debutto Moroni e Arnaldi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel primo di due consecutivi Challenger sui campi indoor del Villa Carpena il pugliese sconfitto dal portoghese Borges. Il romano, quinta testa di serie, si fa sorprendere dal danese Torpegaard e il sanremese cede al francese Lestienne. Giovedì tocca a Napolitano Leggi su federtennis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel primo di due consecutivi Challenger sui campi indoor del Villa Carpena il pugliese sconfitto dal portoghese Borges. Il romano, quinta testa di serie, si fa sorprendere dal danese Torpegaard e il sanremese cede al francese Lestienne. Giovedì tocca a Napolitano

Advertising

ATPtennis2002 : RT @OtherLists: Forli 5 update: OUT: Trungelliti IN: Pellegrino Next: Giustino - markalannixon : RT @OtherLists: Forli 5 update: OUT: Trungelliti IN: Pellegrino Next: Giustino - Rafa_C_G_E : RT @OtherLists: Forli 5 update: OUT: Trungelliti IN: Pellegrino Next: Giustino - OtherLists : Forli 5 update: OUT: Trungelliti IN: Pellegrino Next: Giustino - news_forlicesen : Rivedi Iachini in conferenza stampa: "Out Cassata e Inglese, occhio ai diffidati" -

Ultime Notizie dalla rete : Forlì out Progresso - Rimini 0 - 0. Gol fantasma di Mencagli all'85' ... conferma l'undici iniziale che sabato ha battuto 4 - 1 il Forlì. Locali in maglia blu e pantaloni ... Al 6 punizione di Gabbianelli dall'out di sinistra, pallone in area, Pietrangeli commette fallo su ...

Progresso - Rimini 0 - 0. Gol fantasma di Tomassini all'85' ... conferma l'undici iniziale che sabato ha battuto 4 - 1 il Forlì. Locali in maglia blu e pantaloni ... Al 6 punizione di Gabbianelli dall'out di sinistra, pallone in area, Pietrangeli commette fallo su ...

... conferma l'undici iniziale che sabato ha battuto 4 - 1 il. Locali in maglia blu e pantaloni ... Al 6 punizione di Gabbianelli dall'di sinistra, pallone in area, Pietrangeli commette fallo su ...... conferma l'undici iniziale che sabato ha battuto 4 - 1 il. Locali in maglia blu e pantaloni ... Al 6 punizione di Gabbianelli dall'di sinistra, pallone in area, Pietrangeli commette fallo su ...