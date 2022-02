Fabian Ruiz | “Addio al Napoli? Ho sempre detto una cosa”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il futuro diha iniziato a preoccupare il. Ha un solo anno di contratto (scadenza fissata al 2023) con gli azzurri e ad oggi il suo rinnovo è stato messo in stand-by. Negli ultimi giorni ha ribadito di essere felice ama sogna anche di tornare in Spagna, dove ha attratto gli interessi di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.a Sky: “Futuro? Spagna casa mia” Ai microfoni di Sky Sport,è tornato a parlare del suo futuro e dell’interesse dei top club europei. “Hoche sono molto tranquillo e sto benissimo a, ho anche un altro anno di contratto. Non è il ...

Il mediano spagnolo del Napoliha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League col Barcellona al Camp Nou. Queste le parole di: 'Sarà una partita molto speciale per le persone della mia ...Non ha nessuna paura. Perè una sorta di ritorno a casa. La sfida contro il Barcellona di Europa League rappresenta per il centrocampista spagnolo un modo per mettersi ancora una volta in evidenza dopo che le big ...Il mediano spagnolo del Napoli Fabian Ruiz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League col Barcellona al Camp Nou. Queste le parole di Ruiz: “Sarà una partita molto ...Fabian Ruiz si è così espresso in merito al proprio futuro: “È sempre bello sentirsi accostato alle grandi squadre, soprattutto le spagnole – afferma -. Però ho un altro anno di contratto, sto molto ...