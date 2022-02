Djokovic e il vaccino, Ryanair lo prende in giro: «Non siamo una compagnia aerea, ma facciamo volare gli aerei» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Non siamo una compagna aerea ma facciamo volare gli aerei». Nessuno slancio surrealista dietro il tweet dell’account della compagnia Ryanair, ma una sonora presa in giro per Novak Djokovic che alla Bbc aveva dichiarato «Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi». Una contraddizione colta dalla compagnia aerea che prende posizione sulla vicenda legata al tennista serbo, decidendo di fare “il verso” al campione. Immadiata la reazione del web che si è scatenato tra decine di post e molte polemiche. Nel tweet Ryanair cita infatti, sotto la frase «Non siamo una compagna aerea ma ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Nonuna compagnamagli». Nessuno slancio surrealista dietro il tweet dell’account della, ma una sonora presa inper Novakche alla Bbc aveva dichiarato «Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi». Una contraddizione colta dallacheposizione sulla vicenda legata al tennista serbo, decidendo di fare “il verso” al campione. Immadiata la reazione del web che si è scatenato tra decine di post e molte polemiche. Nel tweetcita infatti, sotto la frase «Nonuna compagnama ...

