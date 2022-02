Bonus affitto in Sicilia: da giorno 21 possibile inoltrare domande on line (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo scorso 11 Febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia il bando per ottenere il cosiddetto Bonus affitto relativo all’anno 2020. Il contributo è collegato al Fondo nazionale Sostegno affitto (legge 431/98) e le domande potranno essere inoltrare esclusivamente on line a partire da giorno 21 Febbraio, utilizzando lo spid, e sino al 21 Aprile. La somma il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo scorso 11 Febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regioneil bando per ottenere il cosiddettorelativo all’anno 2020. Il contributo è collegato al Fondo nazionale Sostegno(legge 431/98) e lepotranno essereesclusivamente ona partire da21 Febbraio, utilizzando lo spid, e sino al 21 Aprile. La somma il Mattino di

