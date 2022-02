Berlusconi: "Abbiamo difeso l'eccellenza italiana" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Approvati gli emendamenti di Forza Italia e del Ppe per far riconoscere la distinzione tra uso e abuso di alcol nel report sulla lotta al cancro. Berlusconi: "Abbiamo difeso l'eccellenza italiana, no alla criminalizzazione del vino" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Approvati gli emendamenti di Forza Italia e del Ppe per far riconoscere la distinzione tra uso e abuso di alcol nel report sulla lotta al cancro.: "l', no alla criminalizzazione del vino"

Advertising

berlusconi : Vittoria! Abbiamo votato al Parlamento europeo per difendere la produzione vinicola, un’eccellenza italiana portab… - Alessan67153720 : RT @berlusconi: Vittoria! Abbiamo votato al Parlamento europeo per difendere la produzione vinicola, un’eccellenza italiana portabandiera… - Ganbol74 : RT @berlusconi: Vittoria! Abbiamo votato al Parlamento europeo per difendere la produzione vinicola, un’eccellenza italiana portabandiera… - PIETROTAXI1 : RT @berlusconi: Vittoria! Abbiamo votato al Parlamento europeo per difendere la produzione vinicola, un’eccellenza italiana portabandiera… - frabattistoni : RT @berlusconi: Vittoria! Abbiamo votato al Parlamento europeo per difendere la produzione vinicola, un’eccellenza italiana portabandiera… -