Ascolti TV | Martedì 15 febbraio 2022. Lea supera i 5 milioni (22.6%) e batte anche la Champions (17.7%), la prima di Stasera Tutto è Possibile 8.8%

Nella serata di ieri, Martedì 15 febbraio 2022, su Rai1 Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 5.086.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 l'ottavo di finale di Champions League PSG-Real Madrid ha incollato davanti al video 4.360.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile parte da 1.729.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 Il libro della giugnla ha raccolto 1.349.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 #Cartabianca è visto da 785.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì registra 1.186.000 spettatori pari al 5.6%. Su Tv8 Italia's Got Talent segna 583.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Armageddon è seguito da ...

