Antonella Arancio | cantante pop con un sogno nel cassetto | il cinema!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Alberto Sigona. Cari lettori di FreeSkipper Italia, vi propongo in esclusiva l’intervista che ho realizzato allapop. Salve, per iniziare vorrei chiederti di cosa ti occupi attualmente e se stai lavorando a qualcosa in particolare? Al momento non sto lavorando su qualcosa in particolare. Insegno canto alla Blueverse Academy (è