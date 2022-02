Ucraina, la Russia ritira alcune truppe dal confine (Di martedì 15 febbraio 2022) Il portavoce del ministero della Difesa russo ha affermato che Mosca sta ritirando alcune delle sue forze militari vicino al confine ucraino "Avendo completato i loro compiti " dice Igor Konashenkov " ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il portavoce del ministero della Difesa russo ha affermato che Mosca standodelle sue forze militari vicino alucraino "Avendo completato i loro compiti " dice Igor Konashenkov " ...

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - MacoursD : RT @MacoursD: Ucraina, la Russia ritira alcune truppe dal confine - MacoursD : Ucraina, la Russia ritira alcune truppe dal confine -