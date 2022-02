Tiri liberi sul basket orobico. Per Treviglio e soprattutto per Bergamo non tutto fila liscio (Di martedì 15 febbraio 2022) La Mascio ha vinto in trasferta, ma senza convincere, la Withu ha invece ottenuto una sonora sconfitta. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 febbraio 2022) La Mascio ha vinto in trasferta, ma senza convincere, la Withu ha invece ottenuto una sonora sconfitta.

Advertising

GianLuc31155329 : @SCUtweet Non solo era rigore C'era l'espulsione di Szczesny Fallo tecnico E 2 tiri liberi Se ne segnavano 1 cmq v… - Frances15457498 : @ilciccio67 Il DG Marino si corregge: 'Quello su Szczesny era rigore, non su DeLigt. Quello di DeLigt erano due tir… - 3getyouthemoon : comunque troppa fretta nell'andare a concludere troppa imprecisione troppa foga con questo nuovo peso in attacco bi… - jeanloupverdier : @romeobianchini @ZenoPisani a parte che, da come hai scritto tu, sembrerebbe che Lebron sia chissà dove, mentre è g… - G_d_P_ : @wiltchamp @DelbonoRoberto @True_Federico @ZenoPisani Buone notizie:sotto di tanto non abbiamo mollato come in tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiri liberi Basket D/M: l'ASC Savigliano trionfa nel derby contro i Gators ... conquistando numerosi falli e segnando i conseguenti liberi con estrema precisione; Zuccarelli e ... nei possessi finali i Gators pasticciano un po' e, pur trovando alcuni tiri aperti, non riescono a ...

Basket B/M: la S. Bernardo Abet soffre ma sbanca Cecina! ... 0/5), Nikodem Czoska 4 (1/3, 0/0), Giacomo Guerrieri 2 (1/5, 0/1), Pietro Ticà 0 (0/0, 0/0), Alessandro Banchi 0 (0/0, 0/0), Guido Pellegrini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bartoli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: ...

Steph Curry morde, i Warriors no. Un DeRozan "jordanesco" lancia i Bulls La Gazzetta dello Sport Donne e circoli, Tiro al Volo contro Aniene: "Assurdo scimmiottare gli inglesi" Giorgio Averni, presidente del circolo nato nel 1893 ai Parioli: "Da noi nel consiglio c'è Federica Varrone, fino a qualche mese fa c'è stata Irene Bertucci, professoressa e commercialista. Socie ...

I due nuovi proiettori LG di altissima gamma Il gigante coreano espande la sua gamma di proiettori 4K ad alte prestazioni con due modelli 2022, uno dei quali funziona già a 21 centimetri dal muro LG ha annunciato due nuovi modelli di proiettori ...

... conquistando numerosi falli e segnando i conseguenticon estrema precisione; Zuccarelli e ... nei possessi finali i Gators pasticciano un po' e, pur trovando alcuniaperti, non riescono a ...... 0/5), Nikodem Czoska 4 (1/3, 0/0), Giacomo Guerrieri 2 (1/5, 0/1), Pietro Ticà 0 (0/0, 0/0), Alessandro Banchi 0 (0/0, 0/0), Guido Pellegrini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bartoli 0 (0/0, 0/0): ...Giorgio Averni, presidente del circolo nato nel 1893 ai Parioli: "Da noi nel consiglio c'è Federica Varrone, fino a qualche mese fa c'è stata Irene Bertucci, professoressa e commercialista. Socie ...Il gigante coreano espande la sua gamma di proiettori 4K ad alte prestazioni con due modelli 2022, uno dei quali funziona già a 21 centimetri dal muro LG ha annunciato due nuovi modelli di proiettori ...