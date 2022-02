Salernitana | esonerato Colantuono e scelto Nicola | come cambia il gioco?

(Di martedì 15 febbraio 2022) Stefanonon è più l’allenatore della. Il tecnico romano è stato sollevato dall’incarico questa mattina, insieme al suo vice e al match analyst. Una scelta che la società granata, nelle persone del Presidente Danilo Iervolino e del Direttore Sportivo Walter Sabatini, ha maturato dopo il pareggio contro il Genoa nella 25esima giornata di Serie A. Lanon naviga in acque calme, infatti, e ogni partita è ormai decisiva per la permanenza in Serie A. Se però contro le grandi del campionato diventa quasi impossibile racimolare punti, è con le dirette concorrenti per la salvezza che i granata devono assolutamente mettere fieno in cascina. Motivo per cui il pareggio con il Genoa, seguito a quello con lo Spezia, è da ritenersi insufficiente. La dirigenza dellaha quindi deciso ...

Commenta per primo Molto probabilmente non sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della. Prima ancora dell'esonero di Colantuono, l'ex allenatore della Juventus aveva avuto qualche contatto con la società ma le parti non hanno trovato l'accordo per un progetto a lungo termine.Ultimi dettagli prima dell'annuncioNuovo ribaltone in Serie A, il secondo della stagione per ladella nuova proprietà Iervolino. Dopo Castori, infatti, il club campano ha...Sport - Sfumata l'ipotesi Pirlo, la società campana si affida all'esperienza dell'ex allenatore del .... La società campana ha sollevato dall'incarico anche l'allenatore in seconda Gianfranco Cinello ...Nel dicembre del 2019 prende invece il posto dell'esonerato Thiago Motta alla guida di un Genoa ... il quale dovrà però mettere da parte i sentimentalismi e concentrarsi appieno sulla Salernitana per ...