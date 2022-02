Renato Vallanzasca | storia del bel René

(Di martedì 15 febbraio 2022) Evasioni quasi rocambolesche, rivolte carcerarie, rapine e omicidi, quella che sembra la premessa di una pellicola d’azione, in realtà, è solo il preambolo della vita di, il bandito gentiluomo, Renatino o il belcome tutti erano abituato a chiamarlo. Nato a Milano il 4 maggio del 1950,si dimostra un sovversivo sin da bambino, anche se chiamarlo così è di certo un eufemismo. La verità è che la propensione a infrangere le regole è manifestata sin da subito, da quando a 8 anni finisce nel carcere minorile per aver cercato di liberare una tigre da una gabbia di un circo. Non era solo però, perché era già sua la capacità di leadership. Così eccolo a capo di una piccola gang di bulli che trascorre le giornate tra atti di vandalismo e furti nella periferia di Milano. Ma gli anni passato e le ...

Pochi mesi fa, la scelta di riaprire l'inchiesta a seguito dell'audizione del pusher davanti alla Commissione Antimafia e, in precedenza, dei particolari sulla vicenda rivelati da, ...M. Ser. per 'la Stampa'antonella d agostino La piccola rivincita dicontro lo Stato è stata confermata anche dalla corte d'Appello. Che, anzi, ha condannato il ministero dell'Interno a ...Evasioni quasi rocambolesche, rivolte carcerarie, rapine e omicidi, quella che sembra la premessa di una pellicola d’azione, in realtà, è solo il preambolo della vita di Renato Vallanzasca ...La sua storia (si dissociò nel 1987) si intreccia anche alle vicende di un boss della mala milanese come Renato Vallanzasca, con cui tentò l’evasione da San Vittore. Nel 1997, assieme ad altri 62 ex ...