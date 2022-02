Questo Pc non ha paragoni: è una macchina da gaming davvero originale (Di martedì 15 febbraio 2022) Era il 1968 quando la Mattel lanciò la serie di macchinine e giocattoli su ruote della serie Hot Wheels, che hanno fatto sognare e giocare milioni di bambini in tutto il mondo. E a quanto pare non solo bambini, ma anche adulti, che hanno nel tempo trovato modo di utilizzare oggetti e giocattoli della fortunata serie anche in maniera alternativa. YouTuber crea PC da gaming Hot Wheels – Adobe StockE’ quello che ha fatto il proprietario del canale YouTube Shank Mods per realizzare uno dei pc da gaming più fuori dalle righe che si possa immaginare: è composto infatti da parti recuperate in un vecchio negozio di computer e basato su una vecchia linea di computer prodotta dalla Patriot. Patriot è una azienda che in passato aveva prodotto una serie di PC da gaming marchiati proprio Hot Wheels, grazie alla licenza ottenuta ... Leggi su computermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Era il 1968 quando la Mattel lanciò la serie di macchinine e giocattoli su ruote della serie Hot Wheels, che hanno fatto sognare e giocare milioni di bambini in tutto il mondo. E a quanto pare non solo bambini, ma anche adulti, che hanno nel tempo trovato modo di utilizzare oggetti e giocattoli della fortunata serie anche in maniera alternativa. YouTuber crea PC daHot Wheels – Adobe StockE’ quello che ha fatto il proprietario del canale YouTube Shank Mods per realizzare uno dei pc dapiù fuori dalle righe che si possa immaginare: è composto infatti da parti recuperate in un vecchio negozio di computer e basato su una vecchia linea di computer prodotta dalla Patriot. Patriot è una azienda che in passato aveva prodotto una serie di PC damarchiati proprio Hot Wheels, grazie alla licenza ottenuta ...

