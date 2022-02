Primi interventi sul litorale a Marina di Vecchiano in vista della stagione estiva (Di martedì 15 febbraio 2022) Vecchiano, 15 febbraio 2022 " Il meteo in questi ultimi giorni è ancora pienamente invernale, ma il Comune di Vecchiano è già all'opera per l'allestimento della prossima stagione estiva sul litorale ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022), 15 febbraio 2022 " Il meteo in questi ultimi giorni è ancora pienamente invernale, ma il Comune diè già all'opera per l'allestimentoprossimasul...

Advertising

fisco24_info : Bolletta: Arera, in primi 3 mesi 2022 +131% luce, +94% gas: Rispetto a primi 3 mesi 2021. Pur con gli interventi Go… - fisco24_info : Bollette: Arera, nei primi 3 mesi 2022 +131% luce, +94% gas: Rispetto ai primi 3 mesi 2021. Pur con gli interventi… - cascinanotizie : In vista della stagione estiva: lavori in corso a Marina di Vecchiano Primi interventi per un litorale sempre più a… - forli24ore : Canale di Schiavonia, conclusi i primi interventi - cittAgora : Il bagno chimico in corso Peschiera è stato messo in sicurezza. Derattizzazione del sito a breve. Non sono state ri… -