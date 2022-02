Poliamore | in Francia due bambini hanno quattro genitori | riconosciuta la potestà genitoriale di due coppie omosessuali

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Mamma, mi presti 50 euro?”. “Non li ho, chiedi all’altra mamma”. “Papà, andiamo a fare un giro in bici?”. “Non ho tanta voglia, chiedi all’altro papà”. Fantascienza? No, tutto vero. Ininfatti esiste una famiglia speciale: due, due mamme e due papà. Per la prima volta nella storia del Paese, infatti, è statalaale a dueche, insieme in questa storia didato alla luce due. Un figlio è nato dal rapporto di uno dei due uomini con una delle due donne, e il secondo figlio dall’unione dell’altro uomo con l’altra donna. Il tweet con cui l’avvocatessa dei ...