Non dimentichi di pagare le tasse entro 2 giorni! – Nuova truffa per email con richiesta di pagamento in bitcoin

NOTIFICA : torna la FINTA MINACCIA che PROVIENE DALLA TUA STESSA email con ricatto e richiesta di pagamento IN bitcoin Torna la richiesta di estorsione dal titolo "Non dimentichi di pagare le tasse entro 2 giorni!", oggetto della email che vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifra richiesta in bitcoin il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Salve, tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Non dimentichi "Serve riforma del testo unico degli enti locali che dia risposte ai territori" 'Abbiamo bisogno di lavorare su una riforma degli Enti locali, con la prossima, annunciata, revisione del TUEL, che non dimentichi la necessità di rafforzare i Comuni, i più piccoli facendoli lavorare insieme, i piccoli e i grandi uniti, più forti. Tornare alle Comunità montane? Forse è la strada giusta. E gli ...

La sindrome di Teodora, ovvero perché le donne toste sono giustamente egoiste e fanno quello che vogliono Sei una donna che si è fatta da sola, e ci tieni: non dimentichi mai da dove vieni e non ha intenzione di farti portare via nulla di quello che sei riuscita a conquistare. Perché è tuo, solo tuo, e ...

Bollette, Variati (Pd): Governo non dimentichi i Comuni askanews Liliana Resinovich, due mesi di misteri e veleni. "Non dimentico quello sguardo" "Se si guarda bene, Liliana sorrideva a fatica", fa notare un osservatore. Lo sguardo, appunto. "Non riesco a dimenticarlo", racconta al telefono Iva, la fruttivendola che la mattina di martedì 14 ...

Pnrr: Messa, è occasione ma non dimentichiamo competitività I fondi del Pnrr sono una grande opportunità per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività e la capacità di confrontarsi con il mondo esterno: è il monito lanciato al ...

