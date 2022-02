Mazzarri e gli alibi | dalla pioggia all’arbitro k o e il compleanno di Cavani Le migliori 'scuse'

Advertising

Il Napoli sfida il Cagliari in Serie A, una sfida quella di lunedì 21 febbraio importante per restare tra le prime quattro.azzurri sfideranno una squadra, quella di, a cui l'ex allenatore del Napoli ha dato un'anima ed un gioco. Il Cagliari è in netta ripresa, mentre il giornalista Luca Telese prevede una ...... non fanno passi in avanti e non si smuovono da un pantano, che vede utilizzarestivaloni al ... anche in questo caso non imbalsamato ma molto vivo e quindi fastidioso per i rossoblu di. ...Gli uomini guidati da Walter Mazzarri non fanno punti in casa con gli azzurri da sette partite. L'ul- timo risultato positivo risale al lon- tano dicembre 2013, quando terminò 1-1 con le reti di Nenè ...«Il Cagliari è partito molto male, poi Mazzarri ha avuto delle difficoltà ma lui con esperienza ha sistemato le cose. Si sta tirando fuori da una classifica non buona, ha un organico importante e ...