Advertising

PianetaMilan : #Mangiante: “#Maignan e #Leao? Il #Milan arriva sui talenti prima degli altri” #ACMilan #SempreMilan - sparklylouis : RT @theMilanZone_: ??#Mangiante: 'Il Milan arriva sui talenti prima degli altri, #Maignan e #Leao sono due simboli' - yassine01937035 : RT @theMilanZone_: ??#Mangiante: 'Il Milan arriva sui talenti prima degli altri, #Maignan e #Leao sono due simboli' - sportli26181512 : Mangiante: 'Il Milan arriva sui talenti prima degli altri, Maignan e Leao sono due simboli': Angelo Mangiante, gior… - fuo_ri : RT @theMilanZone_: ??#Mangiante: 'Il Milan arriva sui talenti prima degli altri, #Maignan e #Leao sono due simboli' -

Ultime Notizie dalla rete : Mangiante Maignan

Pianeta Milan

Mi è piaciuto anche il lancio di Maignan, nel calcio credo che stiamo dimenticando il lancio lungo e preciso come quello offerto dal portiere milanista”.Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport ... dei rossoneri sull'Inter in testa alla classifica "Una vittoria firmata da un assist chirurgico di Maignan per Leao. Due simboli, insieme a Theo, Tonali ...