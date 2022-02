Letta ha lanciato la sfida ai partiti: dare al Paese riforme e stabilità (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - I venti di guerra che spirano dall'Ucraina consigliano di mettere da parte, almeno per le prossime ore, qualsiasi ragionamento pubblico sulle riforme e, in particolare, sulla legge elettorale. Così, il segretario Enrico Letta declina l'invito dei giornalisti a pronunciarsi sul modello di legge elettorale da portare al tavolo delle forze poltiche. La tentazione proporzionale, però, rimane forte nel Partito Democratico, da sempre diviso tra vocazione maggioritaria e leggi elettorali che costringono a fare i conti con coalizioni forzose, spesso destinate a durare lo spazio di qualche mese. È solo uno dei sintomi di quella malattia della democrazia di cui Enrico Letta parla fin dal suo discorso di insediamento a capo del Partito Democratico. Ora, osserva il segretario, c'è una prima occasione di somministrare la terapia: la riforma ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - I venti di guerra che spirano dall'Ucraina consigliano di mettere da parte, almeno per le prossime ore, qualsiasi ragionamento pubblico sullee, in particolare, sulla legge elettorale. Così, il segretario Enricodeclina l'invito dei giornalisti a pronunciarsi sul modello di legge elettorale da portare al tavolo delle forze poltiche. La tentazione proporzionale, però, rimane forte nel Partito Democratico, da sempre diviso tra vocazione maggioritaria e leggi elettorali che costringono a fare i conti con coalizioni forzose, spesso destinate a durare lo spazio di qualche mese. È solo uno dei sintomi di quella malattia della democrazia di cui Enricoparla fin dal suo discorso di insediamento a capo del Partito Democratico. Ora, osserva il segretario, c'è una prima occasione di somministrare la terapia: la riforma ...

