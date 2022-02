Lega, rissa fra deputati. "Sud postificio clientelare". "No, Salvini aveva un progetto" (Di martedì 15 febbraio 2022) I sondaggi non aiutano e il nervosismo nella Lega è alle stelle. Al punto che nella chat dei parlamentari del Carroccio si è scatenata una vera e propria rissa: gli eletti del Nord contro quelli del Sud. E viceversa. In mezzo: il progetto di Matteo Salvini che negli ultimi periodi continua a registrare battute di arresto. Ad accendere la miccia sono state queste dichiarazioni della ministra del Sud Mara Carfagna di Forza Italia sui bandi del Pnrr: "Investiamo 87 milioni di euro in una task force di esperti amministrativi, giuridici, contabili, ingegneri e architetti che sostenga Comuni, Citta' Metropolitane, Province e istituzioni scolastiche del Sud nella partecipazione ai bandi per la scuola: non un euro della quota Sud di quei bandi deve essere perso o sciupato". Il primo a rispondere in chat è Daniele Belotti, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) I sondaggi non aiutano e il nervosismo nellaè alle stelle. Al punto che nella chat dei parlamentari del Carroccio si è scatenata una vera e propria: gli eletti del Nord contro quelli del Sud. E viceversa. In mezzo: ildi Matteoche negli ultimi periodi continua a registrare battute di arresto. Ad accendere la miccia sono state queste dichiarazioni della ministra del Sud Mara Carfagna di Forza Italia sui bandi del Pnrr: "Investiamo 87 milioni di euro in una task force di esperti amministrativi, giuridici, contabili, ingegneri e architetti che sostenga Comuni, Citta' Metropolitane, Province e istituzioni scolastiche del Sud nella partecipazione ai bandi per la scuola: non un euro della quota Sud di quei bandi deve essere perso o sciupato". Il primo a rispondere in chat è Daniele Belotti, ...

Advertising

ilfoglio_it : Nella Lega c'è tensione. E i sondaggi non aiutano. Il nuovo scontro interno al Carroccio riguarda i bandi del Pnrr… - simocanettieri : Rissa in chat fra leghisti: 'Il Sud è un postificio clientelare'. 'No, sei fuoriluogo. Qui Salvini aveva un progett… - anna_rattenni : RT @Evelin05508022: L’Alex permaloso, che se le lega al dito, e non perde occasione per ribadire le sue verità. Calma che dopo la rissa da… - itsmelyiyi : RT @Evelin05508022: L’Alex permaloso, che se le lega al dito, e non perde occasione per ribadire le sue verità. Calma che dopo la rissa da… - deddymyall : RT @Evelin05508022: L’Alex permaloso, che se le lega al dito, e non perde occasione per ribadire le sue verità. Calma che dopo la rissa da… -