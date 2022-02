Giletti a casa di Lamberto Sposini per i 70 anni del collega e per dire grazie all’ex moglie (Di martedì 15 febbraio 2022) Ogni anno per il suo compleanno Lamberto Sposini aspetta Massimo Giletti, sa che arriverà a casa sua, sa che è tra quelli che non si è dimenticato di lui. E’ Giletti ad anticipare che quella giornata la trascorrerà con il collega e amico, una giornata speciale perché Sposini compie 70 anni. Il 18 febbraio Lamberto Sposini festeggia il suo compleanno e Giletti sarà con lui a Milano, desidera abbracciarlo, sa che lo aspetta e sarà una giornata come sempre piena di ricordi ed emozioni. C’è altro che Giletti vorrà fare quel giorno: ringraziare l’ex moglie di Lamberto per la devozione, l’affetto con cui si prende cura di lui anche se il loro matrimonio è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) Ogni anno per il suo compleannoaspetta Massimo, sa che arriverà asua, sa che è tra quelli che non si è dimenticato di lui. E’ad anticipare che quella giornata la trascorrerà con ile amico, una giornata speciale perchécompie 70. Il 18 febbraiofesteggia il suo compleanno esarà con lui a Milano, desidera abbracciarlo, sa che lo aspetta e sarà una giornata come sempre piena di ricordi ed emozioni. C’è altro chevorrà fare quel giorno: ringraziare l’exdiper la devozione, l’affetto con cui si prende cura di lui anche se il loro matrimonio è ...

