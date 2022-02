GF Vip, Nathaly incontra l’ex di Temptation Island: “Ho le porte sfondate dai tuoi calci” (Di martedì 15 febbraio 2022) Come prevedibile dopo che Nathaly Caldonazzo lo aveva insultato in diversi modi, dandogli del narcisista patologico e del “deficic*te”, il suo ex Andrea Ippoliti si è recato a trovarla nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per chiederle di smetterla di parlare di lui in questi termini, visto che a casa ha dei figli che guardano la televisione. Ma nel rivederlo la show-girl ha reagito malissimo. GF Vip, Manuel Bortuzzo furioso con gli autori: “Le cose vere non piacciono” Il nuotatore sulla sedia a rotelle non ha gradito la decisione degli autori di preferirgli Alex Belli GF Vip, Nathaly Caldonazzo incontra l’ex compagno: volano coltezzi Quando ha intuito che sulla passerella rossa ci sarebbe stato il suo ex Andrea ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 febbraio 2022) Come prevedibile dopo cheCaldonazzo lo aveva insultato in diversi modi, dandogli del narcisista patologico e del “deficic*te”, il suo ex Andrea Ippoliti si è recato a trovarla nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per chiederle di smetterla di parlare di lui in questi termini, visto che a casa ha dei figli che guardano la televisione. Ma nel rivederlo la show-girl ha reagito malissimo. GF Vip, Manuel Bortuzzo furioso con gli autori: “Le cose vere non piacciono” Il nuotatore sulla sedia a rotelle non ha gradito la decisione degli autori di preferirgli Alex Belli GF Vip,Caldonazzocompagno: volano coltezzi Quando ha intuito che sulla passerella rossa ci sarebbe stato il suo ex Andrea ...

