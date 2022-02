Gf Vip, la (dolce) sorpresa di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié (Di martedì 15 febbraio 2022) La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip ha coinciso con la serata di San Valentino. Tutti gli inquilini hanno ricevuto dediche e pensieri dai loro innamorati fuori dalla Casa e ha regnato un clima romantico per tutta la giornata. L’apoteosi, però, si é raggiunta quando una coppia formatasi all’interno del reality ha potuto ricongiungersi. La produzione ha, infatti, dato la possibilità a Manuel Bortuzzo di fare una sorpresa alla sua amata Lulú Selassié. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Lulù Selassiè non ne può più del triangolo Belli-Duran-Sorge Il nuotatore, uscito dal gioco da qualche settimana per sua scelta, è infatti entrato nuovamente all’interno della Casa. Giusto per il tempo di salutare la principessa e di esprimere quanto ... Leggi su diredonna (Di martedì 15 febbraio 2022) La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip ha coinciso con la serata di San Valentino. Tutti gli inquilini hanno ricevuto dediche e pensieri dai loro innamorati fuori dalla Casa e ha regnato un clima romantico per tutta la giornata. L’apoteosi, però, si é raggiunta quando una coppia formatasi all’interno del reality ha potuto ricongiungersi. La produzione ha, infatti, dato la possibilità adi fare unaalla sua amata Lulú. Vi raccomandiamo... GF Vip 6:Selassiè non ne può più del triangolo Belli-Duran-Sorge Il nuotatore, uscito dal gioco da qualche settimana per sua scelta, è infatti entrato nuovamente all’interno della Casa. Giusto per il tempo di salutare la principessa e di esprimere quanto ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, la (dolce) sorpresa di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, voglia di Dolce Vita: aprono nuovi locali, ristoranti e hotel di lusso in via Veneto. E tornano i Vip - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, voglia di Dolce Vita: aprono nuovi locali, ristoranti e hotel di lusso in via Veneto. E tornano i Vip - leggoit : Roma, voglia di Dolce Vita: aprono nuovi locali, ristoranti e hotel di lusso in via Veneto. E tornano i Vip - infoitcultura : Jennifer Lopez riceve una dolce sorpresa da Ben Affleck, il romantico San Valentino dei vip -