Crozza-Di Maio | “Ma quale crisi in Ucraina? La vera crisi è Conte che potrebbe invadere il M5s”

A pochi giorni dal ritorno di Fratelli Di Crozza, dal 18 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e lancia un appello al popolo italiano: "Abbandonate immediatamente il Movimento 5 stelle. C'è crisi, brutta crisi… la crisi in Ucraina è una crisetta, la crisona è Conte che potrebbe invadere il M5s da un momento all'altro…".

