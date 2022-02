"Con quegli uccelli...". Capito Mara Venier? Cosa le scappa di bocca, inchiodata da Striscia | Video (Di martedì 15 febbraio 2022) Torna l'appuntamento con la rubrica “Nuovi Mostri” di Striscia la Notizia. Al suo interno, stavolta il primo posto è andato a Mara Venier per i doppi sensi “ornitologici” di cui ha fatto sfoggio nel corso dell'ultima puntata di Domenica In. Parlando con Ornella Muti, ospite in studio dopo l'esperienza da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, la padrona di casa a un certo punto si è lasciata andare. “Hai fatto una scelta di vita radicale - ha dichiarato rivolgendosi all'attrice - hai scelto la natura, gli uccellini, tutte le mattine…”. A questo punto è scoppiata a ridere insieme alla sua ospite, dopodiché ha continuato con i doppi sensi: “uccellini al mattino, al tramonto, alla sera… Cioè, va bene così, con tutti questi uccellini che cantano?”. Fuori campo la voce di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Torna l'appuntamento con la rubrica “Nuovi Mostri” dila Notizia. Al suo interno, stavolta il primo posto è andato aper i doppi sensi “ornitologici” di cui ha fatto sfoggio nel corso dell'ultima puntata di Domenica In. Parlando con Ornella Muti, ospite in studio dopo l'esperienza da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, la padrona di casa a un certo punto si è lasciata andare. “Hai fatto una scelta di vita radicale - ha dichiarato rivolgendosi all'attrice - hai scelto la natura, glini, tutte le mattine…”. A questo punto è scoppiata a ridere insieme alla sua ospite, dopodiché ha continuato con i doppi sensi: “ni al mattino, al tramonto, alla sera… Cioè, va bene così, con tutti questini che cantano?”. Fuori campo la voce di ...

Ultime Notizie dalla rete : Con quegli Martha is Dead: il nuovo Uncovered è sulla fotografia Sono partiti con una macchina di quegli anni (il gioco è ambientato nei '40 in Toscana), una Rolleicord , che ha permesso di capire come funziona fisicamente, sia al tocco delle mani, che nei ...

Mani Pulite, 30 anni fa le manette a Mario Chiesa: inizia Tangentopoli ... "Me ne vado in punta di piedi con la morte nel cuore". E' la fine di Mani Pulite. Oggi Di Pietro, ... Gherardo Colombo ha fatto una profonda analisi di quegli anni e ha firmato la prefazione del libro ...

Il principe Andrea trova un accordo con Virginia Giuffrè: pagherà un indennizzo alla donna che lo accusa di… Il Fatto Quotidiano Carrozza (Cnr): ricerca italiana da 8, con Pnrr puntiamo a 10 Continueremo - ha aggiunto il ministro - con il Prin e con il Pnrr, e per quanto riguarda quello che viene costruito grazie al Pnrr sarà fondamentale promuovere quei progetti che danno un'idea di ...

Crisi Ucraina, Putin: "Russia non vuole la guerra" Quanto a quello che sta accadendo a Donbass ... "Siamo pronti - ha affermato - insieme ai nostri partner e alleati nella Ue e nella Nato e con la Russia per discutere ogni passo concreto per ...

