Caos Canada, chi finanzia i camionisti no-vax (Di martedì 15 febbraio 2022) Aumentano le tensioni interne in Canada per le proteste anti-Covid. Il premier Justin Trudeau ha annunciato il ricorso a misure di emergenza per i dimostranti contrari alle restrizioni sanitarie, tra cui il congelamento dei depositi bancari senza necessità di un atto giudiziario e la sospensione delle assicurazioni sui veicoli. Alla Bbc Trudeau ha spiegato che si tratta di misure proporzionate, e a tempo determinato, per “garantire la sicurezza del Paese, proteggere i posti di lavoro e ripristinare la fiducia nelle istituzioni”. Ottawa è l’epicentro delle proteste, cominciate con un gruppo di circa 50.000 camionisti partiti da diverse regioni del Paese. L’obiettivo iniziale era fare pressione contro il governo per la revoca del certificato di vaccinazione per entrare in Canada. L’iniziativa ha ricevuto un’accoglienza positiva sui ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) Aumentano le tensioni interne inper le proteste anti-Covid. Il premier Justin Trudeau ha annunciato il ricorso a misure di emergenza per i dimostranti contrari alle restrizioni sanitarie, tra cui il congelamento dei depositi bancari senza necessità di un atto giudiziario e la sospensione delle assicurazioni sui veicoli. Alla Bbc Trudeau ha spiegato che si tratta di misure proporzionate, e a tempo determinato, per “garantire la sicurezza del Paese, proteggere i posti di lavoro e ripristinare la fiducia nelle istituzioni”. Ottawa è l’epicentro delle proteste, cominciate con un gruppo di circa 50.000partiti da diverse regioni del Paese. L’obiettivo iniziale era fare pressione contro il governo per la revoca del certificato di vaccinazione per entrare in. L’iniziativa ha ricevuto un’accoglienza positiva sui ...

Advertising

DeodatoRibeira : RT @gpcep: Bruxelles in ALLERTA teme il caos totale mentre il 'convoglio europeo per la libertà' si prepara a scendere sul quartier general… - Mario48440912 : RT @gpcep: Bruxelles in ALLERTA teme il caos totale mentre il 'convoglio europeo per la libertà' si prepara a scendere sul quartier general… - gpcep : Bruxelles in ALLERTA teme il caos totale mentre il 'convoglio europeo per la libertà' si prepara a scendere sul qua… - GesuMioSignore : RT @ElGusty99523701: Bruxelles teme il caos totale per il 'convoglio europeo per la libertà' davanti ai quartier generale dell'UE BRUXELL… - Tribonacci1 : RT @ElGusty99523701: Bruxelles teme il caos totale per il 'convoglio europeo per la libertà' davanti ai quartier generale dell'UE BRUXELL… -