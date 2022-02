Bassetti duro contro Djokovic: “Fare il Robespierre dei no-vax gli costerà tanti fan” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Penso che Djokovic sia un cattivo esempio in generale. Chi più di un tennista, che sappiamo è un sport che da sempre segue delle regole molto precise e riconosciute, dovrebbe comprendere che le posizioni che ha preso vanno contro il suo sport. Si sta mettendo contro il mondo medico, uno sportivo che gira per tornei in tutto il mondo deve essere vaccinato. Io non credo che darà fiato al popolo no-vax, ma con il suo comportamento rischia di offuscare quanto di buono ha fatto nella sua carriera. Fare il Robespierre dei no-vax gli costerà tanti fan. Non è chiesto ad un atleta di discernere se i vaccini funzionano o meno o se è giusto immunizzarsi”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) “Penso chesia un cattivo esempio in generale. Chi più di un tennista, che sappiamo è un sport che da sempre segue delle regole molto precise e riconosciute, dovrebbe comprendere che le posizioni che ha preso vannoil suo sport. Si sta mettendoil mondo medico, uno sportivo che gira per tornei in tutto il mondo deve essere vaccinato. Io non credo che darà fiato al popolo no-vax, ma con il suo comportamento rischia di offuscare quanto di buono ha fatto nella sua carriera.ildei no-vax glifan. Non è chiesto ad un atleta di discernere se i vaccini funzionano o meno o se è giusto immunizzarsi”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive ...

