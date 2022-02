Autorità per l’energia: “Bollette della luce più che raddoppiate rispetto ad un anno fa. Per il gas incremento del 94%” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Pur con gli interventi straordinari da parte del governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. Lo rivelano i rappresentanti di Arera (Autorità di regolazioni per le reti energia e l’ambiente) in audizione al Senato, spiegando che “l’impennata dei prezzi all’ingrosso dell’energia nel 2021?, gennaio-dicembre 2021 +500% per il gas e +400% per l’energia elettrica si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021. A parziale spiegazione di queste cifre c’è il fatto che il raffronto avviene con periodi caratterizzati da un costo insolitamente basso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Pur con gli interventi straordinari da parte del governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. Lo rivelano i rappresentanti di Arera (di regolazioni per le reti energia e l’ambiente) in audizione al Senato, spiegando che “l’impennata dei prezzi all’ingrosso delnel 2021?, gennaio-dicembre 2021 +500% per il gas e +400% perelettrica si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021. A parziale spiegazione di queste cifre c’è il fatto che il raffronto avviene con periodi caratterizzati da un costo insolitamente basso ...

Advertising

DPCgov : Siamo a Vulcano con Curcio, il Commissario Musumeci e autorità locali per informare la popolazione e per valutare l… - amnestyitalia : Il Memorandum d'intesa tra Italia e Libia scadrà nel febbraio 2023 ma sarà rinnovato automaticamente per altri tre… - tancredipalmeri : Chiederò alle autorità di indagare sul presunto milione di euro che non mi ritrovo nel conto in banca. E già il fa… - todoaumenta : RT @fattoquotidiano: Autorità per l’energia: “Bollette della luce più che raddoppiate rispetto ad un anno fa. Per il gas incremento del 94%… - Freak_Nick_ : RT @fattoquotidiano: Autorità per l’energia: “Bollette della luce più che raddoppiate rispetto ad un anno fa. Per il gas incremento del 94%… -

Ultime Notizie dalla rete : Autorità per Indennità Covid per quarantena e lavoratori fragili: sono cambiate le regole ...dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti autorità ... Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità non rilevavano ai fini dell'erogazione ...

Canada, affonda peschereccio spagnolo: almeno 4 morti e 15 dispersi La cattiva notizia è stata resa nota dalle autorità del Paese iberico. "Ci sono morti e dispersi. ... In mattinata sono rimaste attive ricerche di una quarta scialuppa, ma, per il momento, non è stata ...

Autorità per l’energia: “Bollette della luce più che raddoppiate rispetto ad un anno fa Il Fatto Quotidiano ...dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti...i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità non rilevavano ai fini dell'erogazione ...La cattiva notizia è stata resa nota dalledel Paese iberico. "Ci sono morti e dispersi. ... In mattinata sono rimaste attive ricerche di una quarta scialuppa, ma,il momento, non è stata ...