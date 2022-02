Altro che Calcindustria, Carlo Bonomi bruciato sull’altare della Lega di Serie A: per il numero uno degli industriali appena un voto (Di martedì 15 febbraio 2022) La poco irresistibile ascesa di Carlo Bonomi da Confindustria alla Confindustria del pallone pare durata appena 24 ore: dalla volata tirata dai giornali al lunedì mattina, al naufragio nel segreto dell’urna al martedì pomeriggio. Nella seconda assemblea elettiva per trovare una nuova guida alla Lega calcio, il capo degli industriali ha raggranellato la miseria di un voto. Una figuraccia, più che una fumata nera. Come raccontato dal Fatto, il suo nome è stato proposto da Paolo Scaroni, presidente del Milan, grand commis di Lega calcio, che negli ultimi due anni ha tenuto sotto la sua ala protettrice Dal Pino e ora vorrebbe dettare il successore, con l’appoggio delle big settentrionali e anche del n.1 della FederCalcio, Gabriele Gravina, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La poco irresistibile ascesa dida Confindustria alla Confindustria del pallone pare durata24 ore: dalla volata tirata dai giornali al lunedì mattina, al naufragio nel segreto dell’urna al martedì pomeriggio. Nella seconda assemblea elettiva per trovare una nuova guida allacalcio, il capoha raggranellato la miseria di un. Una figuraccia, più che una fumata nera. Come raccontato dal Fatto, il suo nome è stato proposto da Paolo Scaroni, presidente del Milan, grand commis dicalcio, che negli ultimi due anni ha tenuto sotto la sua ala protettrice Dal Pino e ora vorrebbe dettare il successore, con l’appoggio delle big settentrionali e anche del n.1FederCalcio, Gabriele Gravina, ...

