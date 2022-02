Ue: "Pronti ad accogliere rifugiati dall'Ucraina" (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Commissione europea sta lavorando per farsi trovare "pronta" nel caso in cui un attacco russo all'Ucraina provocasse un flusso di rifugiati provenienti da questo Paese verso gli Stati membri dell'Ue, in primis quelli che... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Commissione europea sta lavorando per farsi trovare "pronta" nel caso in cui un attacco russo all'provocasse un flusso diprovenienti da questo Paese verso gli Stati membri dell'Ue, in primis quelli che...

Advertising

Vitality1978 : @steve71537431 Sì,solo se ci si ama veramente tanto, siamo pronti ad accogliere gli altri - Gog3ta2 : RT @SantucciFulvio: Risultato che va bene a noi (come al Napoli) in prospettiva campionato e specialmente perché al momento siamo brillanti… - TuriFilippo : RT @AntonioArcadio7: @InasCisl #AssegnoUnico pronti ad accogliere #lavoratrici #lavoratori #cittadini in #Puglia a #Taranto insieme al #caf… - GianfrancoGasb1 : RT @AntonioArcadio7: @InasCisl #AssegnoUnico pronti ad accogliere #lavoratrici #lavoratori #cittadini in #Puglia a #Taranto insieme al #caf… - bIackwidowmcc : RT @offyamcc: Cerchiamo tanti pg per questo gdr a tema Marvel, siamo pronti ad accogliere tante persone nuove e a fare amicizia con chiunqu… -