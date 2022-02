Schiaffi ai bimbi | maestre ammettono addebiti davanti a gip

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel corso dell’interrogatorio di garanziaal gip Alessandra Grammatica, hanno ammesso gli(sostenendo che i comportamenti fossero riconducibili allo stress da iper lavoro) le due– difese dagli avvocati Giuseppe Stellato e Gennaro Cierro – finite ai domiciliari per i presunti maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni di un istituto di Casapulla, nel Casertano. Lo stesso provvedimento è stato notificato anche alla preside della scuola, difesa dall’avvocato Treppiccione, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Al giudice le duehanno spiegato di essere state sottoposte a turni di lavoro massacranti, anche di dieci ore, peraltro – hanno sottolineato al giudice pagati 2,5 euro all’ora – e che questo avrebbe ridotto la loro capacità di ...

