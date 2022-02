Saman Abbas, arrestato a Barcellona il cugino latitante e indagato per l’omicidio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l’omicidio della 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da Novellara (Reggio Emilia), è stato arrestato in un appartamento del centro di Barcellona. L’uomo era ricercato nell’ambito dell’indagine dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia. In precedenza erano stati arrestati all’estero un altro cugino, Ikram Ijaz e lo zio Danish Hasnain, entrambi presi in Francia e nel frattempo estradati in Italia. Sono ritenuti complici del delitto di Saman che si era ribellata a un matrimonio combinato. Restano latitanti in Pakistan i genitori della 18enne. Il pachistano, 35 anni, è stato arrestato dalla polizia spagnola, grazie a ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nomanhulaq Nonamhulaq,diperdella 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da Novellara (Reggio Emilia), è statoin un appartamento del centro di. L’uomo era ricercato nell’ambito dell’indagine dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia. In precedenza erano stati arrestati all’estero un altro, Ikram Ijaz e lo zio Danish Hasnain, entrambi presi in Francia e nel frattempo estradati in Italia. Sono ritenuti complici del delitto diche si era ribellata a un matrimonio combinato. Restano latitanti in Pakistan i genitori della 18enne. Il pachistano, 35 anni, è statodalla polizia spagnola, grazie a ...

