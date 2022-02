Monza ed Atalanta coinvolte in un intreccio di mercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Monza ed Atalanta stanno studiando una soluzione per due giocatori. Si tratta del 22enne Andrea Colpani, in prestito dal club orobico e protagonista... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022)edstanno studiando una soluzione per due giocatori. Si tratta del 22enne Andrea Colpani, in prestito dal club orobico e protagonista...

Advertising

monza_rinaldo : RT @GattaMario3: Atalanta-Juve è stata sicuramente una bella partita. Buon ritmo , buon livello tecnico, una partita da Premier League Poi… - serieB123 : SerieB Calciomercato Monza, Galliani vuole il gioiello | Affare con l’Atalanta - monza_rinaldo : RT @lapoelkann_: Complimenti all’Atalanta per la bella partita. Buona Juventus, manca qualcosa, ma miglioriamo - YBah96 : RT @AscioneMauri: Pronostici per questo anno.... Milan fuori dalle 4 Inter campione d'italia 2 juve 3 atalanta 4 roma Monza in serie a Ber… - MarcoLe86931402 : @il_monza Spero di no, ormai dopo Atalanta, Milan e stasera le odio più di quelle alle 12:30 di domenica. ?? -