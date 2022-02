Luca Marini e gli ottimi risultati ottenuti a Mandalika (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il mondiale 2022 di MotoGP è alle porte: si comincia infatti il 6 marzo con il Gran Premio del Qatar e i piloti sono già al lavoro con i Team e le nuove moto. Si sono da poco conclusi i test a Mandalika e Luca Marini e gli ottimi risultati ottenuti fanno ben sperare per l’imminente stagione. MotoGP 2022: i valori in campo dopo i test Luca Marini e gli ottimi risultati a Mandalika: quali le parole del pilota? Luca Marini è molto soddisfatto dei risultati ottenuti durante i test pre stagionali di Mandalika in Indonesia. Il pilota italiano è infatti stato il più veloce in casa Ducati e forse, dopo aver visto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il mondiale 2022 di MotoGP è alle porte: si comincia infatti il 6 marzo con il Gran Premio del Qatar e i piloti sono già al lavoro con i Team e le nuove moto. Si sono da poco conclusi i test ae glifanno ben sperare per l’imminente stagione. MotoGP 2022: i valori in campo dopo i teste gli: quali le parole del pilota?è molto soddisfatto deidurante i test pre stagionali diin Indonesia. Il pilota italiano è infatti stato il più veloce in casa Ducati e forse, dopo aver visto ...

