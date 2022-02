Lite per i voti bassi, 15enne uccide i genitori e il fratellino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Triplice omicidio commesso da un ragazzo di 15 anni, che ha ucciso i genitori e il fratellino dopo una Lite scaturita per il suo rendimento scolastico. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty ImagesHa sparato con un fucile da caccia al fratellino di 10 anni e ai genitori, trascorrendo tre giorni con i cadaveri dei propri familiari in casa. Dramma nella cittadina di Elche, in Spagna, dove un 15enne ha sterminato i membri della sua famiglia. Il fatto è avvenuto martedì scorso. Il ragazzo ha nascosto i corpi deceduti dei familiari prima di confessare il terribile gesto alla polizia nelle scorse ore. È probabile che alla base del folle atto compiuto dal 15enne vi siano delle discussioni sul rendimento scolastico del ragazzo. In alternativa, un altro movente potrebbe ... Leggi su formatonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Triplice omicidio commesso da un ragazzo di 15 anni, che ha ucciso ie ildopo unascaturita per il suo rendimento scolastico. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty ImagesHa sparato con un fucile da caccia aldi 10 anni e ai, trascorrendo tre giorni con i cadaveri dei propri familiari in casa. Dramma nella cittadina di Elche, in Spagna, dove unha sterminato i membri della sua famiglia. Il fatto è avvenuto martedì scorso. Il ragazzo ha nascosto i corpi deceduti dei familiari prima di confessare il terribile gesto alla polizia nelle scorse ore. È probabile che alla base del folle atto compiuto dalvi siano delle discussioni sul rendimento scolastico del ragazzo. In alternativa, un altro movente potrebbe ...

