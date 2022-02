Liga 2021 2022 | il Maiorca batte 3-2 l’Athletic Bilbao | due assist per Muriqi

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel posticipo della ventiquattresima giornata di, ilsupera per 3-2tra le mura amiche. Dopo la rete all’esordio, non concede il bis Vedat, che però s’improvvisaman e serve ben due passaggi vincenti ai suoi compagni.avanti al 22? grazie al rigore trasformato da Salva Sevilla, mentre alla mezz’ora arriva il raddoppio firmato da Angel (sudel kosovaro). I baschi però non mollano e agguantano il pareggio nella ripresa. Accade tutto nel giro di tre minuti, con Raul Garcia che accorcia le distanze al 59? e Alex Berenguer, vecchia conoscenza della Serie A, che al 61? firma il 2-2. Proprio nei minuti finali, tuttavia, i padroni di casa calano il tris, ...