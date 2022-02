Jannik Sinner e Riccardo Piatti si separano | si va verso il duo Norman-Vagnozzi | la ricostruzione VIDEO

(Di lunedì 14 febbraio 2022)si. L’altoatesino, numero 10 del mondo, ha scelto un nuovo team, di cui dovrebbero far parte Magnuse Simone. Proviamo a ricostruire tutto, compresa la figura del mancato innesto del super coach, con il direttore di Sportface.it Alessandro Nizegorodcew, che nelche vi proponiamo in alto ha analizzato le possibili motivazioni alla base dell’addio, trovando almeno quattro cause scatenanti: il nervosismo train Australia, le divergenze sulla programmazione, la volontà di inserire nuovi innesti nel team, alcune incomprensioni nelle interviste. SportFace.

Il tennis italiano sembra aver trovato proprio in questi anni alcuni dei migliori rappresentanti della sua storia. Da tempo, infatti, i nomi di Matteo Berrettini e disono sulla bocca di tutti e sono noti anche a chi non è un amante delle racchette. Ormai, anche consultando il palinsesto delle scommesse sullo sport i due fanno presenza fissa, in ...Primo allenamento percol nuovo tecnico Simone Vagnozzi. Dopo la separazione improvvisa dallo storico allenatore Riccardo Piatti, il tennista altoatesino si trova ora in Provenza, al Tennis Padel Soleil di ...Omar Camporese ai microfoni di Sportmediaset ha parlato del divorzio tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti: “Il tennis è ingratitudine. Non bisogna meravigliarsi. Si sta assieme quasi 24 ore al giorno, ...Jannik Sinner e Simone Vagnozzi hanno dato il via ad un nuovo corso, che sembra sempre più destinato a comprendere anche Magnus Norman. La pagina Instagram di Functional Tennis ha postato un video ...