Incidente ferroviario a Monac | un morto e diversi feriti il bilancio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ di unildi unche ha coinvolto due treni pendolari vicinoo, in Germania. Lo riferisce la polizia

Advertising

Agenzia_Ansa : E' di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni pendolari vicino… - occhio_notizie : Due treni della linea metropolitana nella città di Schäftlarn, 20 chilometri a sud di Monaco di Baviera, si sono sc… - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: E' di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni pendolari vicino Monac… - alexfoti : RT @Agenzia_Ansa: E' di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni pendolari vicino Monac… - PaolaTacconi : RT @Agenzia_Ansa: E' di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni pendolari vicino Monac… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente ferroviario

vicino a Monaco di Baviera, in Germania: una persona è morta e diverse sono rimaste ferite nello scontro fra due treni pendolari.E' di un morto e diversi feriti il bilancio di unche ha coinvolto due treni pendolari vicino Monaco, in Germania. Lo riferisce la polizia.Incidente ferroviario a Monaco di Baviera. Due treni della linea metropolitana nella città di Schäftlarn si sono scontrati. Secondo la polizia una persona è morta e altre 30 si sono ferite ...Drammatico incidente ferroviario in Germania. Nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, due treni si sono scontrati frontalmente vicino a Schäftlarn nel distretto di Monaco. Alle ore 16:35 due treni della ...