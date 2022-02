I venti di guerra sull’Ucraina affondano le Borse Ue, a Milano banche ko. Spread vola a 170 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vendite anche sui listini asiatici, pesano le tensioni geopolitiche. A Piazza Affari si salvano i titoli energetici. Prezzi gas in netto rialzo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vendite anche sui listini asiatici, pesano le tensioni geopolitiche. A Piazza Affari si salvano i titoli energetici. Prezzi gas in netto rialzo

Advertising

NicolaPorro : ?? #Ucraina, la Russia muove la flotta. Terminata da poco la telefonata #Putin-#Biden: cosa si sono detti ?? - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @danieledv79: Buongiorno. Oggi insieme a San Valentino si festeggiano i Santi Cirillo e Metodio, patroni dell'Europa orientale. Preghiam… - infoitestero : Venti di guerra, il Brent si surriscalda. Goldman Sachs lo vede a 105 dollari - scherlockrosson : RT @attilucchese: Venti d guerra in Ucraina. L’Italia non si faccia coinvolgere, già continua a pagare il grossolano errore di Obama di inv… - FedericaCalvia : RT @Luca4News: Con #Tuttosoldi Come proteggere i risparmi dai venti di guerra Bce e incognite sui Btp, come bilanciare il rialzo dello spre… -