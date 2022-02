I Negramaro pronti a tornare live | Sangiorgi | Mi manca il contatto fisico Sono stanco | la pazienza è finita

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Una sorta di 'warm up', lo definisce lo stesso, in vista del 2023 che 'sarà un momento importante per noi, il ventennale, e abbiamo un grande progetto in cantiere'. Prima però il tour ...

Leggi Anche Iriaccendono il sogno di un... 'Contatto': 'Vogliamo restare in piedi e tornare sui palchi' Nella dimensione teatrale ci sarà anche più spazio per le emozioni: 'Nel teatro il ...... e, in alcuni casi, anche alcuni big già affermati , oad affermarsi di lì a poco tempo. ... erano presenti anche alcuni ragazzi salentini carichi di energia: erano i, e cantavano la ...Dopo due anni lontano dai live i Negramaro non vedono l'ora di partire con il nuovo tour. "Siamo nati sul palco", sottolinea la band: "e per noi è un'esigenza fisiologica". Come per i loro fan, ...Il Negramaro tour a settembre “Siamo una band ... “Per il ventennale ho centinaia di canzoni pronte ma non dirò nulla. Rispetto alle emozioni sono alla base della nostra vita musicale.