Covid oggi Russia, oltre 180mila contagi e 680 morti (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Russia, le autorità hanno registrato nelle ultime 24 ore oltre 180.000 nuovi contagi e circa 680 morti per coronavirus, dati inferiori rispetto a quelli dei giorni scorsi, quando sono state superate le soglie dei quattordici milioni di contagi e dei 340.000 morti dall’inizio della pandemia. La Centrale operativa nazionale per la lotta al coronavirus ha segnalato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 180.456 contagi e 683 decessi, che si attestano rispettivamente a 14.313.965 e 340.931. Il numero dei positivi è inferiore a quello dei giorni scorsi, dopo che il Paese ha superato per la prima volta venerdì la soglia dei 200mila casi in 24 ore, con un rimbalzo dei dati attribuito principalmente alla diffusione della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, le autorità hanno registrato nelle ultime 24 ore180.000 nuovie circa 680per coronavirus, dati inferiori rispetto a quelli dei giorni scorsi, quando sono state superate le soglie dei quattordici milioni die dei 340.000dall’inizio della pandemia. La Centrale operativa nazionale per la lotta al coronavirus ha segnalato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 180.456e 683 decessi, che si attestano rispettivamente a 14.313.965 e 340.931. Il numero dei positivi è inferiore a quello dei giorni scorsi, dopo che il Paese ha superato per la prima volta venerdì la soglia dei 200mila casi in 24 ore, con un rimbalzo dei dati attribuito principalmente alla diffusione della ...

