Covid, 2.524 nuovi positivi in Sicilia: 19 morti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 2.524 nuovi casi di Covid19 a fronte di 19.703 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.062. Dunque, un drastico calo dei nuovi positivi in un giorno, causato anche da un minor numero di tamponi processati. Il tasso di positività scende 12,8% al ieri era al 13,9%. L’isola si trova al quarto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 260.900 con un incremento di 894 casi. I guariti sono 1.770 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 9.055. In ospedale sono 1.430 i ricoverati, con 21 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 116, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra in 24 ore 660 ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 2.524casi di19 a fronte di 19.703 tamponi processati. Il giorno precedente ierano 5.062. Dunque, un drastico calo deiin un giorno, causato anche da un minor numero di tamponi processati. Il tasso dità scende 12,8% al ieri era al 13,9%. L’isola si trova al quarto posto in Italia per contagi. Gli attualisono 260.900 con un incremento di 894 casi. I guariti sono 1.770 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 9.055. In ospedale sono 1.430 i ricoverati, con 21 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 116, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra in 24 ore 660 ...

