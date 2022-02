Come una bomba: i dubbi dell'amore nella settimana di San Valentino. (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fedeltà potrebbe essere la serie che avvia una riflessione seria sul concetto di correttezza all’interno di un rapporto di coppia codificato, Come la convivenza o il matrimonio. Ma si lascia andare a molti cliché. Girata da Andrea Molaioli e Stefano Cipani, è tratta dal romanzo omonimo Premio Strega Giovani nel 2019. Nel cast, tra gli altri, Michele Riondino e Lucrezia Guidone. Immagini e protagonisti della serie “Fedeltà” di Netflix guarda le foto Fedeltà, la trama Margherita (Lucrezia Guidone) e Carlo (Michele Riondino) sono una coppia non solo innamorata, ma anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fedeltà potrebbe essere la serie che avvia una riflessione seria sul concetto di correttezza all’interno di un rapporto di coppia codificato,la convivenza o il matrimonio. Ma si lascia andare a molti cliché. Girata da Andrea Molaioli e Stefano Cipani, è tratta dal romanzo omonimo Premio Strega Giovani nel 2019. Nel cast, tra gli altri, Michele Riondino e Lucrezia Guidone. Immagini e protagonistia serie “Fedeltà” di Netflix guarda le foto Fedeltà, la trama Margherita (Lucrezia Guidone) e Carlo (Michele Riondino) sono una coppia non solo innamorata, ma anche ...

GiovaAlbanese : #Danilo: 'Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, ma siamo r… - CB_Ignoranza : Per questo San Valentino, trovate una persona che vi ami come Danilo ama la Juventus. #Juventus #Danilo - IlContiAndrea : “Ognuno si racconta la vita come fa più comodo. Ti saluto”. Che frase ferocissima detta da una amica #Lamicageniale3 - stefanodigitale : @Ruttosporc sei bella come una finale di champions - Re_GinadiCuori : RT @mariogiordano5: Domani 500-600mila persone, o forse più, saranno cacciati dal posto di lavoro. Una misura violenta, discriminatoria e o… -