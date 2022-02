(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nyon, 14 feb. - (Adnkronos) - Sarà Szymonl'arbitro di, gara valida per l'andata degli ottavi di finale diLeague in programma a San Siro mercoledì 16 febbraio alle 21.

Advertising

Gazzetta_it : Champions ed Europa League: Inter, punta la difesa del #Liverpool. Europa League, si può vincere - SkySport : ???? 'Ci sarai col Liverpool? Si, speriamo dai!' ? Alessandro Bastoni rassicura i tifosi ? Dopo l'infortunio alla cav… - TV7Benevento : Calcio: Champions, polacco Marciniak arbitra Inter-Liverpool - - RepFcInter : Liverpool, una macchina da gol con qualche difetto: ecco come l'Inter può fermarlo - Fprime86 : RT @SkySport: Champions 2022, gli arbitri degli ottavi: Marciniak per Inter-Liverpool #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport #InterLiverpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions

Cresce l'attesa per Inter - Liverpool di mercoledì sera, andata degli ottavi diLeague. I 38 mila biglietti disponibili dopo la riduzione della capienza al 50% sono stati polverizzati da giorni. Previsto un incasso sui 4 milioni. Quasi gemellaggio ? San Siro sarà ...Poi ha arbitrato l'incontro col Barcellona a San Siro nel 2018, finito 1 - 1; quindi i successi con lo Slavia Praga (1 - 3,2019 - 20) e la semifinale di Europa League con lo Shakhtar due ...La programmazione Sky Sport delle prime quattro gare degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 15 e il 16 febbraio La programmazione Sky Sport delle prime quattro gare degli ottavi ...Nyon, 14 feb. - (Adnkronos) - Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Inter-Liverpool, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma a San Siro mercoledì 16 febbraio alle ...