Borse europee pesanti con Ucraina e timori inflazione. Spread al top da aprile 2020 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vendite anche sui listini asiatici, pesano le tensioni geopolitiche. A Piazza Affari riflettori su Unicredit. Prezzi petrolio e gas in rialzo

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Piazza Affari e Borse europee attese aprire in deciso ribasso. I temi da monitorare oggi La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in deciso ribasso per le Borse europee, compresa Piazza Affari, in un contesto di accresciute tensioni intorno all'Ucraina e preoccupazioni per l'inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti. In profondo rosso l'...

Borse, in avvio possibili ribassi nell'ordine del 2% I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la prima seduta della settimana con ribassi nell'ordine del 2% , in scia alle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia sulla questione Ucraina. I principali indici ...

Borse europee pesanti con Ucraina e timori inflazione. Spread al top da aprile 2020 Il Sole 24 ORE Le borse aprono in forte calo per timore della guerra in Ucraina Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni negative, anche sulla scia della chiusura con il segno meno di Tokyo, dove il Nikkei cede il 2,23%. Tra le piazze finanziarie europee, ...

BTp: spread con Bund apre in lieve calo a 165 punti, rendimento all'1,95% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 feb - Apertura in frazionale calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, dopo una settimana che aveva confermato ...

