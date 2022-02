Borsa: Milano ( - 2%) lima perdite con Europa in attesa Usa (Di lunedì 14 febbraio 2022) I mercati azionari del Vecchio continente provano ad allentare la fortissima tensione della mattinata in attesa dell'avvio di Wall street, i cui futures sono incerti. La Borsa peggiore è quella di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) I mercati azionari del Vecchio continente provano ad allentare la fortissima tensione della mattinata indell'avvio di Wall street, i cui futures sono incerti. Lapeggiore è quella di ...

