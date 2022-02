Una Vita, spoiler spagnoli: arriva l'autopsia di Felicia (Di domenica 13 febbraio 2022) Il giallo sulla morte di Felicia Pasamar continuerà a tenere banco nel corso delle prossime puntate di Una Vita. La ristoratrice e il Bacigalupe, dopo essersi rincorsi per diverso tempo, finalmente hanno coronato il loro sogno d'amore e si sono sposati, ma la loro felicità è durata molto poco. Con l'arrivo dei Quesada ad Acacias, infatti, è stato subito evidente che la loro Vita sarebbe stata destabilizzata e così è stato. Aurelio e Natalia, dal canto loro, non hanno tardato a manifestare il loro desiderio di vendetta nei confronti dei Bacigalupe e Marcos si è immediatamente scontrato con il suo nemico. In seguito, dopo un breve balzo temporale, il pubblico ha appreso della morte improvvisa di Felicia, apparentemente deceduta per un infarto. In quel frangente, Marcos era all'estero e, dopo essere tornato ad ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 13 febbraio 2022) Il giallo sulla morte diPasamar continuerà a tenere banco nel corso delle prossime puntate di Una. La ristoratrice e il Bacigalupe, dopo essersi rincorsi per diverso tempo, finalmente hanno coronato il loro sogno d'amore e si sono sposati, ma la loro felicità è durata molto poco. Con l'arrivo dei Quesada ad Acacias, infatti, è stato subito evidente che la lorosarebbe stata destabilizzata e così è stato. Aurelio e Natalia, dal canto loro, non hanno tardato a manifestare il loro desiderio di vendetta nei confronti dei Bacigalupe e Marcos si è immediatamente scontrato con il suo nemico. In seguito, dopo un breve balzo temporale, il pubblico ha appreso della morte improvvisa di, apparentemente deceduta per un infarto. In quel frangente, Marcos era all'estero e, dopo essere tornato ad ...

